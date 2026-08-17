ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Στην Ελλάδα προσγειώθηκε, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «κιτρινόμαυρους».

Ο Αριάγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ακολουθήσουν οι υπογραφές κι η επίσημη ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ.

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Ο 28χρονος αμυντικός μέσος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την «Ένωση», η οποία είχε προχωρήσει αποφασιστικά τις διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε τις προηγούμενες ημέρες, σε μια μεταγραφή που έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ (κι όχι τα 4,5 με 5 που ανέφεραν στην Ισπανία).

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες τις τελευταίες ώρες με τον Αριάγκα να ταξιδεύει στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να αποτελέσει ακόμα μία σημαντική προσθήκη στον άξονα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Ποιος είναι ο Κέρβιν Αριάγκα

Ο Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγκα Βιγιανουέβα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στο Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας, έχει ύψος 1,91 μ., είναι δεξιοπόδαρος και η βασική θέση του είναι αυτή του αμυντικού μέσου. Είναι διεθνής με την Ονδούρα, με 45 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Αριάγκα ξεκίνησε στην πατρίδα του. Έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα με την Πλατένσε, πριν μετακομίσει το 2019 στη Μαραθόν, με την οποία άρχισε να καθιερώνεται και να τραβά την προσοχή εκτός της πατρίδας του. Στη Μαραθόν είχε 55 συμμετοχές και 11 γκολ στο πρωτάθλημα, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως μπροστά από την άμυνα.

Το μεγάλο άλμα ήρθε τον Ιανουάριο του 2022, όταν άφησε την Ονδούρα για τις ΗΠΑ και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Στο MLS παρέμεινε περίπου δυόμισι χρόνια και εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας. Η Μινεσότα, όταν ανακοίνωσε την παραχώρησή του, κατέγραφε 58 εμφανίσεις σε regular season και playoffs, με έξι γκολ, τρεις ασίστ και περισσότερα από 3.800 λεπτά συμμετοχής.