Ρεντζιάς: «Νέα εποχή για τη Stoiximan GBL – Έχουμε πολλά να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια»

Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ περνά σε μια νέα εποχή, με τη νέα αγωνιστική περίοδο να ανοίγει έναν ακόμη κύκλο ανάπτυξης για το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ.

Λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ της σεζόν 2026/27, ο πρώτος CEO στην ιστορία της λίγκας, Ευθύμης Ρεντζιάς, μιλά για τη διευρυμένη συνεργασία με τη Stoiximan, τις προοπτικές του πρωταθλήματος και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα, θέτοντας στο επίκεντρο την περαιτέρω αναβάθμιση του προϊόντος και τη δημιουργία νέων εμπειριών για τον φίλαθλο.

Με τη Stoiximan GBL να κάνει το τζάμπολ το Σάββατο (3/10), ο Ευθύμης Ρεντζιάς αναφέρεται στις αλλαγές και στις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά στη λίγκα, αλλά και στη δική του ευθύνη σε αυτόν τον νέο κύκλο. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «τώρα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε» και, όπως τονίζει, υπάρχουν «πολλά να δημιουργήσουμε» τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ευθύμης Ρεντζιάς:

Για την επέκταση της συνεργασίας με τη Stoiximan και τη νέα δυναμική του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ:

«Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ. Το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται, το αγωνιστικό επίπεδο ενισχύεται και συνολικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα του αθλήματος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανανέωση και περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μας με τη Stoiximan έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Stoiximan αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη της λίγκας, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε το προϊόν και να δημιουργήσουμε νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους.

Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται στην ονοματοδοσία της Stoiximan GBL. Εκτείνεται στο Super Cup, στα Podcasts, στο Fantasy Game και σε μια σειρά από δράσεις που ενισχύουν την επαφή του πρωταθλήματος με το κοινό. Αυτό ακριβώς είναι και το μοντέλο συνεργασίας που θέλουμε να χτίσουμε: συνεργασίες με στρατηγικό χαρακτήρα και κοινό όραμα για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ».

Για τη Stoiximan GBL 2026-27 που ξεκινά το Σάββατο (3/10):

«Ξεκινά μια νέα αγωνιστική περίοδος με πολύ υψηλές προσδοκίες. Οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, το επίπεδο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρωτάθλημα με ένταση, ποιότητα και μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Το σημαντικότερο είναι να απολαύσουμε το μπάσκετ. Να γεμίσουν τα γήπεδα, να στηρίξουμε τις ομάδες μας και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια αγωνιστική περίοδο αντάξια της δυναμικής που έχει σήμερα το ελληνικό μπάσκετ.

Εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές και τους ανθρώπους των ομάδων και, παράλληλα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για την ανάληψη της θέσης του πρώτου CEO της Stoiximan GBL και τη νέα εποχή της λίγκας:

«Η ανάληψη της θέσης του πρώτου CEO της Stoiximan GBL αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και, ταυτόχρονα, μια σημαντική ευθύνη. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μαζί με τους συνεργάτες μου, έχοντας τη σταθερή στήριξη και την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει και για την ελευθερία να δουλέψουμε με συγκεκριμένο πλάνο και στόχους.

Τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος για τη Stoiximan GBL. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το πρωτάθλημα σε όλα τα επίπεδα: αγωνιστικά, εμπορικά, επικοινωνιακά και οργανωτικά, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο σύγχρονο και ελκυστικό προϊόν για τους φιλάθλους, τις ομάδες και τους συνεργάτες μας.

Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, αλλά και πολλές δυνατότητες. Έχουμε νέους στόχους, νέες ιδέες και ένα ξεκάθαρο όραμα για τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε. Και έχουμε πολλά να δημιουργήσουμε».