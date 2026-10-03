Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για το ντέρμπι μπαίνουν οι «ερυθρόλευκοι»

Με τις τελευταίες προπονήσεις πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να πλησιάζουν, ο Ολυμπιακός ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς στου Ρέντη.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θέλει να έχει την ομάδα του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και μέσα από τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιήσει το πλάνο του, αλλά και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τις βασικές επιλογές του.

Σημαντική εξέλιξη για τον Ισπανό τεχνικό αποτελεί η επιστροφή του Λίον Μπέιλι στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο εξτρέμ έχει αφήσει πίσω του το διάστημα της απουσίας του και πλέον αποτελεί ακόμα μία διαθέσιμη λύση ενόψει του ντέρμπι. Παρά την επιστροφή του, πάντως, η κατάστασή του θα παρακολουθείται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πρόθεση να παρθεί οποιοδήποτε περιττό ρίσκο.

Την ίδια στιγμή, ο Μάριους κερδίζει έδαφος στις σκέψεις του Αλγουαθίλ για την επιθετική γραμμή. Η παρουσία του στις προπονήσεις, σε συνδυασμό με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προπονητή, έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις και του δίνει αυξημένες πιθανότητες να βρίσκεται μεταξύ των επιλογών για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Το βάρος στις προπονήσεις στου Ρέντη έχει πέσει και στο τακτικό κομμάτι, με την ένταση να ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ώρα του ντέρμπι. Ο Αλγουαθίλ δουλεύει με τους παίκτες του πάνω στην πίεση, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και τις γρήγορες μεταβάσεις, στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για μια αναμέτρηση στην οποία οι λεπτομέρειες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν στον Ισπανό προπονητή πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του και να περιορίσουν τα ερωτηματικά σχετικά με την ενδεκάδα. Ο Ολυμπιακός, πλέον, μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του με περισσότερες διαθέσιμες λύσεις και απόλυτη συγκέντρωση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.