ΠΑΟΚ: Υπέγραψε και ανακοινώνεται από την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά deals στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να υπογράφει στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ταξίδεψε την Κυριακή (16/08) στη Γερμανία με ιδιωτική πτήση που ναύλωσε η γερμανική ομάδα, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς. Πλέον, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Ντόρτμουντ «κλείδωσε» στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 32 εκατ. ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης για τον «Δικέφαλο».
Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να έχει ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα επιστρέψει προσωρινά στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στη Γερμανία.