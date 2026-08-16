ΠΑΟΚ: Υπέγραψε και ανακοινώνεται από την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά deals στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να υπογράφει στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ταξίδεψε την Κυριακή (16/08) στη Γερμανία με ιδιωτική πτήση που ναύλωσε η γερμανική ομάδα, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς. Πλέον, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Ντόρτμουντ «κλείδωσε» στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 32 εκατ. ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης για τον «Δικέφαλο».

Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να έχει ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα επιστρέψει προσωρινά στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στη Γερμανία.