Handball Premier: Η ΑΕΚ «καθάρισε» τον Αθηναϊκό με 45-30 και έκανε το 4/4

Η Ένωση πραγματοποίησε ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση και έφτασε τους οκτώ βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, η επόμενη αγωνιστική αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωποι στην Ηλιούπολη, σε ένα μεγάλο ντέρμπι κορυφής για την 5η αγωνιστική.

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Ματσουόκα, ο οποίος σημείωσε 10 γκολ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μπατή με οκτώ τέρματα. Από την πλευρά του Αθηναϊκού, ο Γερουλάνος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με επτά γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 8-3, 11-4, 14-5, 18-7, 20-10 (ημιχρ.), 23-12, 28-15, 32-18, 35-21, 38-25, 45-30.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα 10, Μπατής 8, Παπαδιονυσίου 4, Μπάρος 2, Λινάρες 1, Κουκουλάς 5, Οκάνα 3, Χαριτωνίδης 3, Βίστοροπ 4, Σικολά 2, Αμπντελτζαλίλ.

Αθηναϊκός (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Ξυπνητός, Χαμίτ, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος Α. 7, Αντωνιάδης, Φερέιρα 1, Ζαρίκος 3, Κιούσης 4, Μελιάβα 3, Μακρόγλου 2, Ντο Νασιμέτο 4, Σπύρου, Νικολίνταης, Λόλας 5.