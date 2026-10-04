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Ελλάδα - Γερμανία: Με πολλές αλλαγές και Κουλιεράκη, Κυζιρίδη κόντρα στα «πάντσερ»

Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον μεγάλο αγώνα του Nations League απέναντι στη «μάνσαφτ».

Ελλάδα - Γερμανία: Με πολλές αλλαγές και Κουλιεράκη, Κυζιρίδη κόντρα στα «πάντσερ»
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Η Ελλάδα ολοκληρώνει την πρώτη τετράδα αγώνων της στο Nations League υποδεχόμενη τη Γερμανία στη γεμάτη Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του, με τους Μασούρα και Κωστούλα να επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα.

Ο Τζολάκης για ακόμα ένα παιχνίδι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάλιακα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Τσιμίκα στην άμυνα. Κουρμπέλης και Ζαφείρης θα αγωνιστούν στα χαφ, με τους Κυζιρίδη και Μασούρα στα «φτερά». Ο Ιωαννίδης θα βρεθεί δίπλα στον Παυλίδη στην επίθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κυζιρίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Παυλίδης.

Στον πάγκο θα είναι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Καρέτσας, Πέλκας, Δουβίκας, Κωστούλας.

https://www.instagram.com/p/DeFLABnqDAL/
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