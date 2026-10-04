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Ελλάδα - Γερμανία: Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς για τη «μάχη» της Τούμπας

Οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Γερμανία, για το Nations League.

Ελλάδα - Γερμανία: Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς για τη «μάχη» της Τούμπας
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Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει στο μυαλό του κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, προκειμένου να διαχειριστεί και τη φυσιολογική κόπωση από τα συνεχόμενα ματς.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να φρεσκάρει το αρχικό σχήμα, δίνοντας ανάσες σε ποδοσφαιριστές που έχουν τραβήξει μεγάλο βάρος στους προηγούμενους αγώνες.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε σταθεί μετά το ματς με την Ολλανδία στο κομμάτι της κούρασης, τονίζοντας πως το μεγαλύτερο ζήτημα ενόψει Γερμανίας αφορά τις αντοχές των παικτών του.

Η άμυνα αναμένεται να μείνει ίδια, με τους Τζολάκη, Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να επιστρέψει ο Ζαφείρης στη θέση ενός εκ των Κουρμπέλη ή Ανδρούτσου, ενώ το μεγαλύτερο ερωτηματικό εντοπίζεται στα άκρα της επίθεσης.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ είναι πολύ πιθανό να πάρει ανάσες και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Γιώργος Μασούρας φαντάζει αυτή τη στιγμή το φαβορί για τη μία πλευρά, ενώ για την άλλη προβάδισμα έχει ο Ανδρέας Τετέι.

Στην επίθεση πιθανή είναι η επιστροφή του Κωστούλα, πίσω από τον Παυλίφη, με τον Ιωαννίδη να διεκδικεί επίσης μία θέση.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (Ανδρούτσος), Ζαφείρης, Μασούρας (Καρέτσας), Τετέι, Κωστούλας, Παυλίδης (Ιωαννίδης).

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