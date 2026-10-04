Εθνική Ελλάδας: Οι 4 «σταθερές» του Ιβάν - Ποιοι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν και στα τέσσερα ματς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να παρατάξει την Εθνική μας απέναντι στη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Β΄ομίλου της League A του Nations League με αρκετά νέα πρόσωπα, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του.

Έτσι, έδωσε για πρώτη φορά στο φετινό Nations League φανέλα βασικού στους Κυζιρίδη και Κουλιεράκη, ενώ άλλαξε ξανά το δίδυμο στον άξονα, επαναφέροντας τον Ζαφείρη στη θέση του Ανδρούτσου.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα καθώς οι 4 αναμετρήσεις έχουν διεξαχθεί σε διάστημα λίγων μόλις ημερών μεταξύ τους, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαίνεται πως δείχνει «τυφλή εμπιστοσύνη» σε τέσσερις ποδοσφαιριστές, όπως προκύπτει από τις 11αδες που έχει παρατάξει, καθώς είναι οι μόνοι τέσσερις που έχουν ξεκινήσει ως βασικοί και στα 4 ματς.

Λόγος γίνεται για τους Τζολάκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα και Παυλίδη.

Δεδομένης της απουσίας του Γιαννούλη, ο Κώστας Τσιμίκας έχει πάρει φανέλα βασικού και στα τέσσερα παιχνίδια, ενώ ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια της «Γαλανόλευκης» εστίας.

Από την άλλη το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών παρέμενε σταθερό μέχρι την αποψινή αναμέτρηση με τη Γερμανία, οπού προτιμήθηκε ο Κουλιεράκης αντί του Ρέτσου. Αντίστοιχα στην κορυφή της επίθεσης, παρά την «υπεροπλία» που διαθέτει στη φαρέτρα του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ο μοναδικός που δεν έχει χάσει τη θέση του.