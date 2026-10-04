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Συγκίνηση στην Τούμπα: Ο Γκαγκάτσης και Γερμανοί άφησαν στεφάνι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Φόρος τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ λίγο πριν τη σέντρα της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία 

Συγκίνηση στην Τούμπα: Ο Γκαγκάτσης και Γερμανοί άφησαν στεφάνι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
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Μια συγκινητική και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στην Τούμπα λίγο πριν την σέντρα της αναμέτρησης της Εθνικής μας απέναντι στην Εθνική Γερμανίας για το Nations League.

H EΠΟ με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση καθώς και ο ομόλογός του της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μαζί με φίλους της εθνικής Γερμανίας κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο μπροστά από τη Θύρα 4 στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Η 4η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ αφού σαν σήμερα το 1999 έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη έξι φίλοι του Δικεφάλου, οι οποίοι επέστρεφαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Επίσης, τον περασμένο Ιανουάριο η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε ξανά στο πένθος όταν ξανά σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία έχασαν τη ζωή τους επτά «αετόπουλα».

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