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Ελλάδα - Γερμανία: Η ενδεκάδα του Κλοπ για το παιχνίδι στην Τούμπα

Οι επιλογές του Γερμανού προπονητή για την αναμέτρηση κόντρα στη «γαλανόλευκη».

Ελλάδα - Γερμανία: Η ενδεκάδα του Κλοπ για το παιχνίδι στην Τούμπα
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Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A του Nations League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα έκανε γνωστές τις επιλογές του για το παιχνίδι κόντρα στη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η ενδεκάδα των «πάντσερ»

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τιαό, Άντον, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Σέρχαντ, Μπούρκαρντ, Τρέου, Καρλ, Βιρτς, Ράουμ.

https://www.instagram.com/p/DeFLrYbiLu6/
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