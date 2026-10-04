Ελλάδα - Γερμανία: Η ενδεκάδα του Κλοπ για το παιχνίδι στην Τούμπα

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A του Nations League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα έκανε γνωστές τις επιλογές του για το παιχνίδι κόντρα στη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η ενδεκάδα των «πάντσερ»

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τιαό, Άντον, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Σέρχαντ, Μπούρκαρντ, Τρέου, Καρλ, Βιρτς, Ράουμ.