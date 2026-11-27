Δανία αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης

Την απογοήτευσή του για την ήττα του Παναθηναϊκού με 3-2 από τη Νόρτζελαντ, παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων, εξέφρασε ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος μέσος στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι «πράσινοι» δέχθηκαν τα γκολ, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να κοιτάξουν μπροστά και να προετοιμαστούν για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά:

«Δεν πρέπει να είναι ποτέ αρκετό αυτό που έχεις. Δεν γίνεται να προηγούμαστε με 2-0, να δεχόμαστε γκολ με αυτόν τον τρόπο και να χάνουμε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια και για το παιχνίδι που έχουμε τις επόμενες μέρες μπροστά μας».