Ο ΟΦΗ βρέθηκε σε κακή βραδιά απέναντι στην Άντερλεχτ και γνώρισε την ήττα με 3-1 από τους Βέλγους στο Παγκρήτιο, με αποτέλεσμα να κάνει την τρίτη του ήττα σε πέντε αναμετρήσεις και να μείνει στους 6 βαθμούς, στην διεκδίκηση της 24αδας και στην πρόκριση στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης,

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση του ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League είναι το απαιτητικό ταξίδι στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, που υπέστη βαριά ήττα με 4-0 από την Βικτόρια Πλζέν.

Οι Κρητικοί ταξιδεύουν στο «Ντα Λουζ» στις 10 Δεκεμβρίου.