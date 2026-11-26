Σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες που πριν από την σέντρα του αγώνα βρίσκονταν αμφότερες στους 6 βαθμούς, ο ΟΦΗ λύγισε από την ανωτερότητα της Άντερλεχτ, ηττήθηκε με 3-1 και έχασε σπουδαία ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα για την είσοδό του στην 24αδα.

Οι Κρητικοί πλήρωσαν το κακό τους εικοσάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο δέχθηκαν δύο γκολ, και παρά το γεγονός πως ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή και την διάθεσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα.

Αυτή ήταν η τρίτη ήττα των Κρητικών μετά από πέντε αγωνιστικές στη League Phase του Europa League και έμεινε στους 6 βαθμούς, μετά τις νίκες του απέναντι στη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα και την Χαποέλ Μπερ Σεβά. Η Άντερλεχτ με το «διπλό» στο Παγκρήτιο ανέβηκε στους 9 βαθμούς και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για να βρίσκεται στην 24αδα.

Επόμενος αντίπαλος για τον ΟΦΗ είναι η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη εκτός έδρας στις 10 Δεκεμβρίου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ‘Αντερλεχτ μπήκε πιο δυναμικά στο ματς και επέβαλλε τον ρυθμό της στην αναμέτρηση, δίχως ωστόσο να μετουσιώσει το καλό της ξεκίνημα με κάποια ευκαιρία.

Οι Βέλγοι μετουσίωσαν το καλό τους ξεκίνημα σε γκολ στο 20ο λεπτό με τον Μπενταγιέμπ να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό γκολ στην διοργάνωση, μετά από όμορφη συνεργασία και τον Σβέτκοβιτς να σερβίρει στον Μαροκινό που με όμορφο σουτ κέρδισε τον Λίλο και άνοιξε το σκορ.

Ο ΟΦΗ προσπαθούσε να δημιουργήσει απειλητικές προϋποθέσεις, ωστόσο έλειψε από τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη η ένταση και η σωστή απόφαση στο τελευταίο τρίτο.

Στο 40’ η Άντερλεχτ πήρε αέρα δύο τερμάτων με τον Άασγκαρντ ο οποίος βρήκε πολύ χώρο έξω από την περιοχή των Κρητικών και με όμορφο σουτ έγραψε το 2-0.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε χωρίς αλλαγές και το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές του μπήκαν με περισσότερη ενέργεια και όρεξη και στο 52’ κέρδισαν πέναλτι έπειτα από χέρι του Πετρό εντός περιοχής.

Την ευκαιρία δεν άφησε ανεκμετάλλευτη ο Ταξιάρχης Φούντας που με δική του εύστοχη εκτέλεση έγραψε το 2-1 και έβαλε ξανά τον ΟΦΗ στο ματς. Αυτό ήταν το τρίτο του γκολ στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Άντερλεχτ έγινε αμέσως απειλητική έπειτα από το γκολ του ΟΦΗ και επιχείρησε να απαντήσει. Αρχικά, στο 56ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά σε τρίτο γκολ, ωστόσο ο Βίνγκλερ αστόχησε από πλεονεκτικη θέση και δεν τιμώρησε την άμυνα του ΟΦΗ.

Στη συνέχεια 61’ ο Άασγκαρντ επιχείρησε ξανά με σουτ εκτός περιοχής να σκοράρει, ωστόσο ο Λίλο σε καλή θέση και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο.

Ο ΟΦΗ απάντησε στις χαμένες ευκαιρίες των Βέλγων με τον Νους δύο λεπτά αργότερα, με τον επιθετικό των Κρητικών μετά από σέντρα – σουτ να βρίσκει το αριστερό κάθετο δοκάρι με τους αμυντικούς να απομακρύνουν.

Η ένταση του αγώνα ανέβηκε αισθητά με τις δύο ομάδες να μπαίνουν πιο δυνατά στις φάσεις με αποτέλεσμα τόσο ο Αθανασίου, όσο και ο Μααμάρ να δέχονται κίτρινη κάρτα λόγω σκληρών τάκλιν.

Στην τελευταία φάση του αγώνα η Άντερλεχτ βρήκε και τρίτο γκολ με τον Μπερτατσίνι, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Λίλο σε τετ α τετ και με πλασέ προ κενής εστίας διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85' Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85' Θεοδοσουλάκης), Νους (85' Σιτμαλίδης).

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (71’ Σαρντελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85' Όνια Σέκε), Στρόϊκενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90' Άντμαν), Μπενταλέμπ (85' Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71’ Μπερτατσίνι).