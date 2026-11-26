Τη δεύτερη νίκη της στη φετινή League Phase του Europa League πανηγύρισε η Μίλαν, καθώς οι «ροσονέρι» με καταιγιστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησαν με 4-2 του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και επέστρεψαν εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός των Ιταλών, Ρούμπεν Αμορίμ στάθηκε στη σημασία της νίκης για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε στα λάθη που έγιναν, στη νοοτροπία των παικτών του και στην ανάγκη να βελτιωθούν σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού:

«Είναι ένα παιχνίδι που αλλάζει τις τύχες μας για το μέλλον. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν είχαμε χάσει. Τα πήγαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κάναμε ταυτόχρονα και πολλά λάθη. Είναι ένα παιχνίδι που μας έδωσε πολλή πληροφορία και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για να γίνουμε μια δυνατή ομάδα.

Το μυαλό μας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πρέπει να επικεντρωθούμε στις μικρές λεπτομέρειες όπως είναι οι στατικές φάσεις και η αμυντική μας μετάβαση. Κι αυτό γιατί η τεχνική πλευρά είναι αυτή που ενίοτε καθορίζει αν θα έχεις καλή ή κακή μέρα, ωστόσο η συγκέντρωση είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Είναι δύσκολο να ζεις με την πίεση του να πρέπει να κερδίζεις κάθε τρεις μέρες. Ο Ράμος; Έχει τις δυνατότητες για περισσότερα, διαθέτει άφθονο ταλέντο, αλλά μερικές φορές όλα εξαρτώνται από το μυαλό του. Όσο για τις αντεπιθέσεις που δεχτήκαμε; Χάσαμε την μπάλα χωρίς να δεχτούμε πίεση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι καταφέραμε να ανατρέψουμε διαφορά δύο τερμάτων και να πετύχουμε τέσσερα γκολ· αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας».