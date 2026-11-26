Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μίλαν, γνωρίζοντας την ήττα με 4-2 από τους «ροσονέρι» στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζότα Σίλβα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV και εξήγησε τους λόγους που ήρθε το αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στη συνέχεια των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος:

«Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι για 60-65 λεπτά, στη συνέχεια ήρθε κούραση, η Μίλαν έδειξε ότι είχε περισσότερες αντοχές, έδειξε την ανωτερότητά της και έτσι χάσαμε».

Για τη συνέχεια στο Europa League: «Δεν θα μας επηρεάσει αυτό το αποτέλεσμα για τη συνέχεια, ξέραμε ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν παρόλο που προσπαθήσαμε να μη γίνει αυτό. Δεν θα μας επηρεάσει καθόλου, έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα της ομάδας και τις δυνάμεις μας. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή για το πρωτάθλημα, θα ξεκουραστούμε για να συγκεντρωθούμε σε αυτό και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο».