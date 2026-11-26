Την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» γνώρισε ο Ολυμπιακός, με το αήττητο σερί των «ερυθρόλευκων» στo Europa League να σταματάει στην 5η αγωνιστική της League Phase.

Ο Λορέντζο Πιρόλα ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ για τους «ερυθρόλευκους» στο πρώτο ημίχρονο και στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ιταλός αμυντικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εξέλιξη της αναμέτρησης, τις απουσίες που επηρέασαν τους «ερυθρόλευκους», αλλά και την επιλογή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να παρατάξει την ομάδα με τριάδα στην άμυνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός στόπερ:

Για το παιχνίδι: «Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ από λάθος μας, έχουν ποιότητα και το εκμεταλλεύτηκαν, ήταν δύσκολο για εμάς, δεχτήκαμε το 2ο, το 3ο γκολ και μετά το 4ο στις καθυστερήσεις, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα το τελικό σκορ, κρατάμε την εικόνα μέχρι το 60».

Για το αν οι απουσίες επηρέασαν την ομάδα: «Δεν ήμασταν αρκετοί υγιείς παίκτες και αυτό παίζει πάντα ρόλο. ‘Ημασταν κουρασμένοι όσο προχωρούσε το ματς, αλλά είναι το ίδιο και για τις δυο ομάδες, θα μπορούσε να γίνει το 3-0 και έγινε το 2-1, λεπτό με λεπτό μας πίεζαν. Είναι ποδόσφαιρο και παίζουν όλα ρόλο».

Για τη τριάδα στην άμυνα: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, πολύ επιθετικοί και δούλεψε καλά. Ήταν απόφαση του προπονητή και εμείς πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή και θα δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε ξανά σε άλλο παιχνίδι».