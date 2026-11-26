Δριμεία κριτική προς τη διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου εξαπέλυσε ο αρχηγός του συλλόγου, Τζόσουα Κίμιχ για τον χειρισμό του λεπτού ζητήματος αναφορικά με τον Τζαμάλ Μουσιάλα και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Μουσιάλα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και πέρασε ως αλλαγή στο 76ο λεπτό στην ήττα της Μπάγερν απέναντι στη Λιλ εκτός έδρας, με την κατάσταση της υγείας του Γερμανού να απασχολούν το τελευταίο διάστημα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Κίμιχ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη διοίκηση των Βαυαρών αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, για τον δημόσιο χειρισμό του ζητήματος. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ουίλι Χένες και Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, οι στάθηκαν στο ύψος των αποδοχών του παίκτη λόγω των συχνών απουσιών του.

Ο Κίμιχ βγήκε μπροστά ως αρχηγός του συλλόγου και υπερασπίστηκε τον Τζαμάλ Μουσιάλα χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες αυτές τις δηλώσεις.

“Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έχουν γίνει γνωστά στο κοινό. Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος ενός παίκτη. Φυσικά, ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμάς τους παίκτες, αλλά δεν είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.

Είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν αρμόζει στη Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τις επιδόσεις των παικτών, η κριτική είναι δικαιολογημένη και πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Όμως, αυτό ήταν ένα διαφορετικό ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά και όχι δημόσια.

Με εξέπληξε πραγματικά, ειδικά σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν Μονάχου, που συνήθως ενσαρκώνει το οικογενειακό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί εσωτερικά και οι εμπλεκόμενοι να καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.

Τον βλέπω να δουλεύει κάθε μέρα και βλέπω πόσο σκληρά εργάζεται. Δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης επαγγελματισμού. Ελπίζω να νιώθει ότι όλοι τον υποστηρίζουμε 100%.”