Την πρώτη του ήττα στη φετινή League Phase του Europa League γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ γκρέμισε μέσα σε ένα τέταρτο το προβάδισμα που είχε χτίσει, με αποτέλεσμα οι «ροσονέρι» να φύγουν με ένα πολύτιμο τρίποντο από το «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας εμφατικά με 4-2 στο Φάληρο.

Οι Πειραιώτες έμειναν στους 10 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν την Τσέλιε στη Σλοβενία, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.