Ο Ντίνος Μήτογλου πρωταγωνίστησε σε μία εντυπωσιακή φάση, καθώς έκλεψε την μπάλα από τους αντιπάλους και έφυγε στον αιφνιδιασμό, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με κάρφωμα.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν ιδιαίτερα άτυχη. Κατά την προσγείωσή του, ο Μήτογλου έχασε την ισορροπία του και προσγειώθηκε άτσαλα με το αριστερό του πόδι στο glass floor του ΟΑΚΑ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάσταση του Έλληνα διεθνή και στις πρώτες εκτιμήσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.