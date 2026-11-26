Την πρώτη του ήττα στο φετινό Europa League γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» παρότι βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 2-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αδίκησαν τους εαυτούς τους κόντρα στη Μίλαν, δέχθηκαν τρία γκολ μέσα σε 15 λεπτά και οι «ροσονέρι» επικράτησαν με 4-2 στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανταπεξήλθε πλήρως στα στάνταρ του παιχνιδιού για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο, ωστόσο πλήρωσε ακριβά τα αμυντικά του λάθη στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα κόντρα σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες έμειναν στους 10 βαθμούς, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά «8άδας» με τρία παιχνίδια να απομένουν. Στον αντίποδα, η Μίλαν πανηγύρισε το δεύτερό της τρίποντο και ανέβηκε στους 6 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να επιβάλει τον δικό του ρυθμό στο ματς και μόλις στο 2ο λεπτό ο Φρόιλερ απείλησε, στέλνοντας με σουτ έξω από την περιοχή τη μπάλα πάνω από την εστία του Μενιάν. Η Μίλαν προσπάθησε να κρατήσει μπάλα στα πόδια, όμως το πρέσινγκ των Πειραιωτών λειτουργούσε σωστά, με τον Ζέλσον αμαρκάριστο μέσα στην περιοχή να κάνει κακό τελείωμα, χάνοντας σημαντική ευκαιρία στο 8'. Το χλιαρό σουτ του Πέντερσεν τέσσερα λεπτά αργότερα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα, ενώ την ίδια ακριβώς κατάληξη είχε η προσπάθεια του Ζέλσον στο 20' από τα όρια της περιοχής.

Το σύνολο του Αλγουαθίλ ασκούσε συνεχώς πίεση στα «καρέ» των «ροσονέρι» μέσω open play καταστάσεων, ωστόσο ευτύχησε να ανοίξει το σκορ από στατική φάση. Συγκεκριμένα, έπειτα από καλοτραβηγμένο κόρνερ του Σα στο 31', ο Πιρόλα μπήκε στην πορεία της μπάλας και έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, στέλνοντας με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού τη μπάλα στο βάθος της εστίας του Μενιάν για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, ο Ιταλός ήταν ξανά πρωταγωνιστής τρία λεπτά αργότερα, όταν με σωτήριο τάκλιν είπε «όχι» στο σουτ του Σισέ, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Ήταν προφανές πως ήταν η βραδιά του Ιταλού, που στην εκπνοή του ημιχρόνου παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, όταν μετά από ωραία συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού, το πλασέ που επιχείρησε από την καρδιά της περιοχής έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μενιάν.

Οι Πειραιώτες εφάρμοσαν την ίδια τακτική στο δεύτερο μέρος και έπειτα από μόλις τέσσερα λεπτά και συγκεκριμένα στο 49', βρήκαν δεύτερο γκολ με τον Ζότα Σίλβα. Το πρέσινγκ για ακόμη μία φορά λειτούργησε σωστά, ο Πορτογάλος έκλεψε και με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 2-0, βάζοντας «φωτιά» στο Φάληρο.

H Μίλαν δεν θα το άφηνε έτσι και στο 56' η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ μείωσε σε 2-1. Με ωραία ενέργεια και κουβάλημα, ο Χάτσινσον κουβάλησε την μπάλα πίσω από το κέντρο, πέρασε δύο παίκτες του Ολυμπιακού και με ωραίο πλασέ έβαλε ξανά τους Ιταλούς στο ματς.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Μίλαν βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 63', με τον Χάτσινσον να περνάει σε ρόλο δημιουργού και να βρίσκει με σέντρα τον Σίσε, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-2, με τον Ορτέγκα να έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης στο γκολ.

Η συγκέντρωση είχε χαθεί από πλευράς Ολυμπιακού και ο Πούλισιτς στο 71' ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 3-2 της Μίλαν, με ωραίο σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή.

Στην τελευταία φάση του αγώνα και έπειτα από κόρνερ του Ολυμπιακού, η Μίλαν βγήκε στην αντεπίθεση με τρεις παίκτες, με τον Μορέιρα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το τελικό 4-2. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τη Μίλαν νικήτρια και τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στο φετινό Europa League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν (67' Σάλιακας), Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο (82' Τικνιζιάν), Φρόιλερ, Ρέτσος (82' Τουφάκης), Σα, Ζότα Σίλβα, Ζέλσον Μάρτινς (72' Φορτούνης), Γκονζάλες (67' Γιάρεμτσουκ).

Μίλαν: Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ (53' Τομόρι), Ντιαβαρά (67' Τερατσιάνο), Εστουπινιάν (45' Μούσα), Χάτσινσον, Γιασάρι, Σισέ (85' Κομότο), Μορέιρα, Ραμπιό και Γκονσάλο Ράμος (45' Πούλισιτς).