Δανία αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης

Αναγκαστικά και μη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχωρά σε αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το ματς στη Δανία με την Νόρτζελαντ. Ο προπονητής των «πράσινων» δεν έχει στη διάθεσή του τους Κυριακόπουλο και Ντε Φράι, πέρα από τις μακροχρόνιες απουσίες και τους εκτός λίστας.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πένια. Στην άμυνα Τσάπρας και Καλάμπρια στα δύο άκρα. Κάτρης και Φαν Ντρόνγκελεν οι στόπερ.

Μπροστά τους στο άξονα οι Καμαρά και Κάνγκουα, με τον Πελίστρι και τον Γιάγκουσιτς στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στην επίθεση Τετέι και Ραστόντερ.