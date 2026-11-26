Αλλαγή έδρας για τους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague επιδιώκει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει σχετικό αίτημα στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επιθυμεί να αφήσει τη Βουλγαρία και να χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της Μονακό, το οποίο παραμένει ανενεργό μετά τη χρεοκοπία του συλλόγου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη αλλαγή θα χρειαστεί η έγκριση των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παικτών και των φιλάθλων.