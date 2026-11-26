H μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ρίχνονται ξανά στη «μάχη» του Europa League, όπου για την 5η αγωνιστική της League Phase υποδέχονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την επτάκις Πρωταθλήτρια Ευρώπης Μίλαν, με στόχο να διατηρήσουν το αήττητο στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στον σπουδαίο αγώνα στο Φάληρο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την ενδεκάδα, με τον Βάσκο τεχνικό να προχωράει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ορτέγκα με τους Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα και Μπρούνο να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Παρτενέρ του Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Ρέτσος, ελέω και τον τραυματισμών που έχουν προκύψει στον άξονα. Τέλος, οι Σα, Ζότα Σίλβα και Ζέλσον Μάρτινς θα κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκονζάλες.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Φρόιλερ, Ρέτσος, Σα, Ζότα Σίλβα, Ζέλσον Μάρτινς, Γκονζάλες.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό: Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Κάρμο, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ, Μπακούλας, Τικνιζιάν, Φίλης, Τουφάκης.