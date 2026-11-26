Δυναμικό «παρών» ετοιμάζονται να δώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στη Δανία, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τους Δανούς στις 22:00, έχοντας στο πλευρό τους τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει 1.860 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της, με το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων να γίνεται ανάρπαστο.

Μάλιστα, όσο πλησιάζει η ώρα της σέντρας, οι φίλοι του «Τριφυλλιού» συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης, από όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οργανωμένα με προορισμό το γήπεδο.

Στόχος τους είναι να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ, αποτελώντας για ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά τον επιπλέον «παίκτη» της. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να διευρύνει το απόλυτο νικών του, φτάνοντας τις τέσσερις σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase της διοργάνωσης.

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