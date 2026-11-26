Η Μίλαν ήρθε σε συμφωνία με τον Αντριάν Ραμπιό για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι τον Ιούνιο του 2030, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «Calciomercato».

Οι «ροσονέρι», οι οποίοι είναι αποψινοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Europa League, αποφάσισαν να επιβραβεύσουν τον Γάλλο μέσο για την προσφορά του και να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους, παρά το γεγονός ότι το υπάρχον συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 31χρονος διεθνής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει πέντε γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αντίστοιχα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 33 εμφανίσεις.