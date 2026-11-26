Δεν προκύπτει ζήτημα για τη ΔΕΑΒ σχετικά με την παρουσία περίπου 1.000 φίλων του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ηρακλή στις 8 Νοεμβρίου, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Παρά την υπουργική απόφαση που προέβλεπε απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, η έκθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης δεν καταγράφει παραβίαση των σχετικών μέτρων που είχε αποφασίσει ο Γιάννης Βρούτσης.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η ΔΕΑΒ δεν προχώρησε καν στο άνοιγμα της υπόθεσης, καθώς δεν υπήρξε σχετική αναφορά από την αστυνομία που να δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση.

Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να υπάρξει εισήγηση προς τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού για την επιβολή προστίμου στην ΠΑΕ Ηρακλής σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.