Η Βιλερμπάν αποφάσισε να διατηρήσει τον Γιουάν Μπεγκαρέν στο ρόστερ της μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, επιβραβεύοντας την παρουσία του κατά τους πρώτους μήνες της συνεργασίας τους.

Ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ, ύψους 1,96 μ., εντάχθηκε στην ομάδα στις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να καλύψει προσωρινά το κενό που είχε δημιουργηθεί λόγω τραυματισμού άλλου παίκτη. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του, σε συνδυασμό με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, έπεισαν τους ανθρώπους της ASVEL να τον διατηρήσουν στο δυναμικό της έως το φινάλε της σεζόν.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας, τα αθλητικά προσόντα του Μπεγκαρέν, η συνεισφορά του στην αμυντική λειτουργία και η εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την απόφαση παραμονής του.