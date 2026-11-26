Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να συνδυάσει τη μεγάλη νίκη επί της Βαλένθια με το παγκόσμιο trend του GTA 6, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό βίντεο με έντονο πράσινο χρώμα.

Οι «πράσινοι» αξιοποίησαν τον ψηφιακό κόσμο του δημοφιλούς παιχνιδιού, τοποθετώντας ακόμη και αφίσα του Κώστα Σλούκα στο δωμάτιο του κεντρικού χαρακτήρα.

Στο βίντεο, ο πρωταγωνιστής ξαπλώνει στο κρεβάτι του, πιάνει το κινητό του και παρακολουθεί στιγμές από τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ανάμεσά τους βρίσκονται το νικητήριο buzzer beater του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, η χαρακτηριστική αντίδραση του Ομπράντοβιτς, αλλά και στιγμιότυπα από τις συζητήσεις στα αποδυτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» πάντρεψε τον κόσμο του GTA 6 με την επικαιρότητα της ομάδας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο crossover.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός AKTOR: