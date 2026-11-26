Χωρίς διαφοροποιήσεις στο απουσιολόγιο συνεχίστηκε την Πέμπτη (26/11) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (29/11, 21:00), στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Εντιαγέ και Ελουστόντο παρέμειναν εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ ατομικό πρόγραμμα με μπάλα ακολούθησαν οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ.

Το πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε προθέρμανση, ρόντο, παιχνίδι κατοχής, δίτερμα και ασκήσεις ατομικής βελτίωσης ανά γκρουπ.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (27/11), με την προετοιμασία για τη σημαντική αναμέτρηση με την ΑΕΚ να συνεχίζεται.