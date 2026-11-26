Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης εκτός έδρας νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο, χάρη στο απίθανο buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Έλληνας φόργουορντ στάθηκε στην πίστη που υπήρχε στην ομάδα για την επικράτηση, αλλά και στις δυσκολίες που συνάντησε το «τριφύλλι», τονίζοντας πως θα μπορούσε να είχε φτάσει στη νίκη με λιγότερο περιπετειώδη τρόπο.

Παράλληλα, ανέλυσε τα στοιχεία του αγωνιστικού πλάνου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έκαναν τη διαφορά, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του αγωνιστική κατάσταση. Μια προσωπική δικαίωση για τον ίδιο, έπειτα από ένα διάστημα με τραυματισμούς και σωματικές δυσκολίες, με τον Ρογκαβόπουλο να κοιτάζει πλέον τη συνέχεια με στόχο να φτάσει σταδιακά στο 100%.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:

Για το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις: «Το πίστεψα ότι θα μπει το σουτ του Νάιτζελ. Γενικά δεν πίστευα ότι θα χάσουμε. Ένιωθα πως το έχουμε το παιχνίδι. Τεράστια νίκη. Με δυσκολότερο τρόπο από όσο αξίζαμε. Κάναμε ένα πολύ κακό διάστημα στο παιχνίδι που αδικεί την προσπάθειά μας. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ άστοχοι από το τρίποντο. Νομίζω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε πολύ πιο βατά, αν και η Βαλένθια είναι μια εξαιρετική ομάδα, παίζει απίστευτο μπάσκετ».

Για το πλάνο του Ζέλικο Ομπράντοιβιτς: «Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο που δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό και κάποια λάθη πιο μετά, που ήταν… πέναλτι-κάρφωμα, ελέγξαμε το τρανζίσιον, ελέγξαμε τον ρυθμό, έχουμε πολλά κορμιά, μπορούμε να αλλάξουμε το παιχνίδι, να παίξουμε αλλαγές που είναι πολύ σημαντικό για παιδιά που τρέχουν και σουτάρουν. Δεν τους δώσαμε χώρους, ελέγξαμε το ριμπάουντ λόγω του μεγέθους που έχουμε και τη συγκέντρωση που είχαμε».

Για την προσωπική του πολύ καλή απόδοση: «Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι μια δικαίωση γιατί έχω περάσει αρκετά δύσκολα σωματικά. Είχα κάποιους τραυματισμούς που δεν μου επέτρεπαν να είμαι στο γήπεδο και να είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου, ακόμα δεν είμαι στο 100%. Ευελπιστώ μέρα με τη μέρα να πάει καλύτερα όλο αυτό. Δουλεύουμε τώρα, έχουμε το break όπου θα κάνουμε ακόμα περισσότερη δουλειά για να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια».

Για τη συνέχεια στη σεζόν: «Πάντα η νίκη είναι γλυκιά, δεν το συζητάμε αυτό. Όταν κερδίζεις όλα ηρεμούν για ένα διάστημα. Έχουμε μια καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Αυτό που μας δίνουν οι νίκες είναι μια παραπάνω ηρεμία ώστε να μην έχουμε αυτή την πίεση ότι θα μείνουμε πίσω βαθμολογικά».