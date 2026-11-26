Η MagentaTV μεταδίδει απόψε (Πέμπτη 26/11) τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού, για την 5η αγωνιστική του UEFA Europa League και την 4η αγωνιστική του UEFA Conference League. Οι τρεις ελληνικές ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στη League Phase των δύο διοργανώσεων, με τα κανάλια Magenta Sport να φιλοξενούν τους αγώνες τους, καθώς και 10 ακόμα αναμετρήσεις. Η δημοσιογραφική ομάδα της MagentaTV θα βρίσκεται στον παλμό της δράσης, με πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν (19:45, Magenta Sport 3 & Start), με στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί του στη φετινή διοργάνωση. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες στη φάση των ομίλων του UEFA Europa League τη σεζόν 2018-2019, κερδίζοντας από έναν αγώνα στην έδρα τους. Λίγο αργότερα, ο ΟΦΗ, μετά τη νίκη του με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ (22:00, Magenta Sport 5), η οποία μετρά δύο σερί νίκες στη διοργάνωση. Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται κοντά στη βαθμολογία της League Phase έχοντας από 6 βαθμούς, με τον ΟΦΗ στη 16η θέση και την Άντερλεχτ στη 15η. Για την 4η αγωνιστική του UEFA Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη Δανία τη Νόρντζελαντ (22:00, Magenta Sport 4 & 4K), με στόχο να πάρει την 4η νίκη του και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Εκτός από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, στο πρόγραμμα των καναλιών Magenta Sport ξεχωρίζουν τα ματς Βικτόρια Πλζεν-Μπενφίκα (19:45, Magenta Sport 6), Θέλτα-Μπόρνμουθ (19:45, Magenta Sport 7), Ντίναμο Ζάγκρεμπ-Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sport 9), Γιουβέντους-Ομόνοια (22:00, Magenta Sport 6), Κρίσταλ Πάλας-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Magenta Sport 7) και Χόφενχαϊμ-Στουρμ Γκρατς (22:00, Magenta Sport 9), για το UEFA Europa League. Από το UEFA Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπράιτον-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (19:45, Magenta Sport 8) και Φράιμπουργκ-Τβέντε (22:00, Magenta Sport 3).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Η εκπομπή «European Football Show» (18:00 & 00:05, Magenta Sport 2, με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη) θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα των δύο διοργανώσεων, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα των αγώνων. Παράλληλα, η εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 2, με τον Τόλη Χριστοφοράκη) θα εστιάσει στις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, με απευθείας συνδέσεις και αναλύσεις. Οι τηλεθεατές θα έχουν, επίσης, στη διάθεσή τους την εκπομπή «European Football Show Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 1, με τον Γιώργο Μπιτσικώκο), για συνεχή ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 5η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (Πέμπτη 26/11, 18:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «European Football Show Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 2)

Ολυμπιακός-Μίλαν (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 3 & Start)

Βικτόρια Πλζεν-Μπενφίκα (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 6)

Θέλτα-Μπόρνμουθ (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 7)

Ντίναμο Ζάγκρεμπ-Λεβερκούζεν (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «European Football Show Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 2)

ΟΦΗ-Άντερλεχτ (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 5)

Γιουβέντους-Ομόνοια (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 6)

Κρίσταλ Πάλας-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 7)

Λιόν-Λίλεστρομ (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 8)

Χόφενχαϊμ-Στουρμ Γκρατς (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 27/11, 00:05, Magenta Sport 2)

UEFA Conference League (League Phase, 4η Αγωνιστική)

Καϊράτ-Μιάλμπι (Πέμπτη 26/11, 17:30, Magenta Sport 9)

Μπράιτον-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Πέμπτη 26/11, 19:45, Magenta Sport 8)

Φράιμπουργκ-Τβέντε (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 3)

Νόρντζελαντ-Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26/11, 22:00, Magenta Sport 4 & 4K)