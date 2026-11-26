Έχουμε δει να πωλούνται σε δημοπρασίες απίστευτα αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, από ιστορικά έργα τέχνης μέχρι συλλεκτικά αυτοκίνητα που θα έκαναν ακόμη και τον Bruce Wayne να ζηλέψει. Αυτή τη φορά, όμως, συνέβη κάτι που δεν βλέπουμε συχνά καθώς ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου δεν κατάφερε να βρει αγοραστή.

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Ο λόγος για το θρυλικό Batmobile από την ταινία «Batman Returns» του Tim Burton, με πρωταγωνιστή τον Michael Keaton. Το αυτοκίνητο βγήκε στο σφυρί μέσω του οίκου δημοπρασιών Julien's Auctions στην Καλιφόρνια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ένα ποσό μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μόνο που ο πλειοδότης δεν εμφανίστηκε ποτέ

Για την ακρίβεια, η υψηλότερη προσφορά έφτασε τα 3,25 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που δεν κάλυψε την κατώτατη τιμή πώλησης που είχε ορίσει ο ανώνυμος ιδιοκτήτης. Έτσι, το Batmobile παραμένει χωρίς νέο ιδιοκτήτη και ακόμα και ο Batman θα δυσκολευόταν να εξηγήσει ένα τέτοιο φινάλε.

Δεν μιλάμε, φυσικά, για ένα απλό αυτοκίνητο που κάποιος έβαψε μαύρο και του πρόσθεσε μερικά εντυπωσιακά αξεσουάρ. Πρόκειται για ένα από τα τρία Batmobile που κατασκευάστηκαν για την ταινία του 1992 και συγκεκριμένα για το βασικό όχημα που χρησιμοποιήθηκε στις σκηνές οδήγησης.

Διατηρεί ακόμη το αυθεντικό μαύρο χρώμα του, διαθέτει κινητήρα Chevrolet V8, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχει μέχρι και σύστημα εκτόξευσης φλόγας από την εξάτμιση, με τηλεχειρισμό. Με άλλα λόγια, είναι ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις σε κανέναν φίλο των τεσσάρων τροχών και των υπερηρώων.

Μόνο που 5-7 εκατομμύρια δολάρια για ένα αυτοκίνητο που δείχνει εντυπωσιακό για το γκαράζ, ιδανικό για μια συλλογή κινηματογραφικών αναμνηστικών, αλλά όχι για να σε σώσει όταν αργείς στο γραφείο, δύσκολα τα δίνεις.

Το Batmobile, λοιπόν, συνεχίζει να περιμένει τον επόμενο ιδιοκτήτη του. Και για πρώτη φορά, φαίνεται πως ούτε το σήμα της νυχτερίδας ήταν αρκετό για να κάνει κάποιον να πατήσει το γκάζι της προσφοράς.