Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 18:30 τη Σαν Τζιοβάνι GEAS Basket στο Κλειστό του Χολαργού, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία, καθώς με νίκη θα εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου. Παράλληλα, η αναμέτρηση σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Κάρολ Κοβαλέφσκι στον πάγκο της ομάδας, μετά την αποχώρηση της Σελέν Ερντέμ.

Οι «πράσινες» έχουν το απόλυτο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Ακόμη και σε περίπτωση ήττας, θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική, εφόσον υπερασπιστούν τη διαφορά των 10 πόντων από το πρώτο παιχνίδι (65-75).

Το «τριφύλλι» αναζητά, παράλληλα, αντίδραση μετά την ήττα με 83-69 από τον Αθηναϊκό στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που το έφερε στην τρίτη θέση με ρεκόρ 5-2, πίσω από τον Ολυμπιακό (6-1) και την ομάδα του Βύρωνα (7-0).

Λίγες ώρες αργότερα, ο Πανσερραϊκός έχει δύσκολη αποστολή στη Γαλλία, όπου αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Μονπελιέ, για την 5η αγωνιστική του 10ου ομίλου. Η ομάδα των Σερρών μετρά τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και αναζητά την πρώτη της νίκη στην παρθενική ευρωπαϊκή παρουσία της.

Η Μονπελιέ βρίσκεται στο 2-2 και ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την ισπανική Ενσίνο, ενώ είχε επικρατήσει με 96-77 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στις Σέρρες.

Ο Πανσερραϊκός, πάντως, ταξιδεύει στη Γαλλία με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη με 76-71 απέναντι στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου για το ελληνικό πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που ανέβασε το ρεκόρ του στο 3-4.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων: