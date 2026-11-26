Η 14η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και οδηγεί στο «παράθυρο» των Εθνικών ομάδων. Με τις ελληνικές ομάδες να παίρνουν σημαντικές νίκες. Μετά τον Παναθηναϊκό AKTOR που «σκότωσε» τη Βαλένθια στην έδρα της, ήρθε ο Ολυμπιακός να κάνει «περίπατο» επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στα Λιόσια.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 11-3, ενώ οι «πράσινοι» είναι μία νίκη πίσω στο 10-4. Ίδιο ρεκόρ έχει και η Βαλένθια, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες να ακολουθούν.

Η Παρτίζαν έκανε την έκπληξη επικρατώντας στην έδρα της Ντουμπάι, ενώ η Μπασκόνια νίκησε στην έδρα της την Αναντόλου Έφες. Στη Μαδρίτη η Ρεάλ είχε εύκολο έργο κόντρα στη Ζαλγκίρις.

EUROLEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 83-86

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 76-88

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-108

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 79-87

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 91-95

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 77-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-79

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 71-84

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-81

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 108-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-3 Βαλένθια 10-4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 10-4 Ντουμπάι 9-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-6 Ερυθρός Αστέρας 8-6 Μπαρτσελόνα 8-6 Παρί 8-6 Παρτιζάν 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 8-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7 Αναντολού Εφές 6-8 Βίρτους Μπολόνια 6-8 Μπεσίκτας 6-8 Βιλερμπάν 4-10 Μπάγερν Μονάχου 4-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10 Αρμάνι Μιλάνο 4-10 Μπασκόνια 2-12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)

3-4 Δεκεμβρίου 2026

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)