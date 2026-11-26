EuroLeague Βαθμολογία: Προελαύνουν οι ελληνικές ομάδες
Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 11 νίκες, μία λιγότερη για τον Παναθηναϊκό AKTOR – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η 14η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και οδηγεί στο «παράθυρο» των Εθνικών ομάδων. Με τις ελληνικές ομάδες να παίρνουν σημαντικές νίκες. Μετά τον Παναθηναϊκό AKTOR που «σκότωσε» τη Βαλένθια στην έδρα της, ήρθε ο Ολυμπιακός να κάνει «περίπατο» επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στα Λιόσια.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 11-3, ενώ οι «πράσινοι» είναι μία νίκη πίσω στο 10-4. Ίδιο ρεκόρ έχει και η Βαλένθια, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες να ακολουθούν.
Η Παρτίζαν έκανε την έκπληξη επικρατώντας στην έδρα της Ντουμπάι, ενώ η Μπασκόνια νίκησε στην έδρα της την Αναντόλου Έφες. Στη Μαδρίτη η Ρεάλ είχε εύκολο έργο κόντρα στη Ζαλγκίρις.
EUROLEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 83-86
- Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 76-88
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-108
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 79-87
- Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 91-95
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 77-83
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-79
- Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 71-84
- Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-81
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 108-93
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-3
- Βαλένθια 10-4
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 10-4
- Ντουμπάι 9-5
- Φενέρμπαχτσε 9-5
- Ζαλγκίρις Κάουνας 8-6
- Ερυθρός Αστέρας 8-6
- Μπαρτσελόνα 8-6
- Παρί 8-6
- Παρτιζάν 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7
- Αναντολού Εφές 6-8
- Βίρτους Μπολόνια 6-8
- Μπεσίκτας 6-8
- Βιλερμπάν 4-10
- Μπάγερν Μονάχου 4-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10
- Αρμάνι Μιλάνο 4-10
- Μπασκόνια 2-12
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
3-4 Δεκεμβρίου 2026
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)