Τη μοναξιά της κορυφής στην EuroLeague απολαμβάνει ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 104-79 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 11-3.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια των παικτών του, επισημαίνοντας την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και την αμυντική λειτουργία της ομάδας, που οδήγησε τους Ισραηλινούς σε 21 λάθη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη χημεία και το ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζουν τους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας πως, παρά τα αγωνιστικά προβλήματα και τις απουσίες, ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για τη νίκη: «Πρέπει να πω ότι είχαμε 23 ασίστ και οδηγήσαμε σε 21 λάθη τον αντίπαλο. Κάναμε τα πάντα, ήταν ομαδική δουλειά απέναντι σε μία τόσο ταλαντούχα ομάδα. Όλοι οι παίκτες έπαιξαν καταπληκτικά. Ο Φουρνιέ είχε 11 ασίστ, ο Χολ είχε 9 ριμπαόυντ όλοι είχαν συνεισφορά».

Για τη διαχείριση και τις απουσίες: «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει τη χημεία, ομαδικό πνεύμα, τα αποδυτήρια και το πόσο σημαντικό είναι που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Έχουμε τόσα θέματα, αλλά είμαστε στην πρώτη θέση. Είναι απόλαυση να βλέπεις την ομάδα να παίζει έτσι, είναι απόδειξη του χαρακτήρα της ομάδας».