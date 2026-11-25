Ένας... παλιός γνώριμος βρέθηκε στις κερκίδες της SUNEL Arena προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο λόγος για τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι, καθώς ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» και νυν της Λοκομοτίβ Κουμπάν βρίσκεται στο κλειστό των Άνω Λιοσίων και θα παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα για την τέταρτη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση.