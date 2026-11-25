Η Γεωργία θα φιλοξενηθεί από την Ελλάδα την Πέμπτη (26/11) σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Οι Γεωργιανοί προπονήθηκαν στη SUNEL Arena και ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την δουλειά της ομάδας του.

Ο Ομοσπονδιακός των Γεωργιανών, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θέλει να «χτιστεί» σωστά για το παιχνίδι με την Ελλάδα:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προπόνηση της ομάδας. Είχαμε ένταση, οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι και με διάθεση να δουλέψουν.

Προσπαθούμε να χτίσουμε την ομάδα για το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσα είναι υπό τον έλεγχό μας. Όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, προσπαθούμε να μην τα σκεφτόμαστε».