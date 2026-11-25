Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξάντλησε όλα τα περιθώρια που είχε, ζητώντας επανεξέταση της αποβολής του Σέρβου τεχνικού, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε, κάτι που σημαίνει ότι οριστικά θα απουσιάσει από το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ, μέσω επίσημης θέσης της, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, υπογραμμίζοντας ότι: «Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».

Να θυμίσουμε ότι ο διαιτητής Ματσούκας είχε δείξει την κόκκινη κάρτα στον Νίκολιτς, έπειτα από υπόδειξη του τέταρτου,σε μια φάση που φώναζε στον τερματοφύλακα της ομάδας του, Θωμά Στρακόσα!