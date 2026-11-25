Η Εθνική Παίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Κατάρ, επικρατώντας με 4-1 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου της στο Μουντιάλ Κ17, μαζί με το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αντέδρασε εξαιρετικά, πέτυχε τέσσερα γκολ και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη φάση των ομίλων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση από τη δεύτερη αγωνιστική, ωστόσο ήθελε να κλείσει τις υποχρεώσεις του με νίκη, ώστε να κατακτήσει την κορυφή του ομίλου. Το Κατάρ, από την άλλη, χρειαζόταν θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσει στη διοργάνωση και κατάφερε να αιφνιδιάσει την Ελλάδα, παίρνοντας το προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Αϊμάν από απόσταση 25 μέτρων.

Η Εθνική Παίδων ήταν ανώτερη στη συνέχεια και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 25', όταν η προβολή του Σούβλατζη σταμάτησε στο δοκάρι. Η εικόνα της, ωστόσο, έγινε ακόμη πιο επιβλητική στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48', έπειτα από συνεργασία με τον Χαλδέζο, ο Σούβλατζης μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 67', όταν ο Αργυρίου αξιοποίησε τη σέντρα του Καραγγέλη και με κεφαλιά έβαλε την Ελλάδα μπροστά στο σκορ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Καραγγέλης από δημιουργός έγινε εκτελεστής, ανεβάζοντας με εξαιρετική ατομική προσπάθεια τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Σούβλατζης στο 86', με άψογο αριστερό τελείωμα, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Καραγγέλη. Είχε προηγηθεί, στο 80', η αποβολή του Μπενιάλτα για το Κατάρ, μετά από ενέργεια του Ψυρούκη.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο τη φάση των ομίλων, κατακτώντας την πρώτη θέση και στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ελλάδα Κ17 (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Χαλδέζος (75' Βασιλειάδης), Τσίγκας (75' Κώστογλου), Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Νέτο, Παπασαραφιανός (65' Καραγγέλης), Μπινιάρης (82' Νεμπής), Σούβλατζης, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης (65' Νέτο).

Καταρ Κ17 (Αλβαρο Μεχία): Μοχάμεντ, Εσπαρζάριζα, Αντνάν, Νταράνι, Νασίρ, Καλίλ (53' Φατί), Απουελκομσάν, Αϊμάν (71' Ρούστομ), Μπενιάλτα, Αλχάτζρι (46' Σοριακαμπρέρα), Εζάτ (71' Εντιαγέ)