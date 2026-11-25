Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Άντερλεχτ την Πέμπτη (26/11, 22:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο να συνεχίσει την προσπάθειά του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του έχει μπροστά της τον στόχο της συγκομιδής τεσσάρων ακόμη βαθμών, ώστε να φτάσει συνολικά τους δέκα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι με τους Βέλγους ως καθοριστικό για την πορεία της στη διοργάνωση, καθώς ακολουθούν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές.

Ο προπονητής των Κρητικών μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις απουσίες των Πούγγουρα και Ισέκα, την ετοιμότητα των Κόντρο και Κρίζμανιτς, αλλά και την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα του απέναντι στην Άντερλεχτ.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη συνέντευξη Τύπου

Για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Αυτά τα ματς είναι μία πρόκληση για όλους μας. Όταν παίζεις με μία ομάδα όπως η Άντερλεχτ, είναι μία ωραία μετάβαση που γίνεται μέσα στην εβδομάδα, για να σκεφτείς και να προετοιμαστείς για ένα τέτοιο παιχνίδι».

Για την απώλεια της τελευταίας στιγμής με τον Αχιλλέα Πούγγουρα: «Αρχικά, περαστικά στον Αχιλλέα. Τέτοια περιστατικά, όμως, δεν μπορείς να τα αποφύγεις, είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Το έχουμε αποδείξει όλοι πως όλα τα παιδιά που μπαίνουν δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Το ίδιο θα γίνει και αύριο, με την απουσία του Αχιλλέα».

Για την κατάσταση του Άαρον Ισέκα: «Είναι ανέτοιμος λόγω του τραυματισμού του. Θα χρειαστεί 10-15 ημέρες για να μπει στις προπονήσεις».

Για τον Παρ Ζέτερμπεργκ, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες: «Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Ήταν ένας από τους ηγέτες της Άντερλεχτ όλα αυτά τα χρόνια, ένα πολύ καλό παιδί και ένας καλός παίκτης. Ήμασταν μαζί για τρία χρόνια στο ίδιο δωμάτιο, όταν ήμασταν στον Ολυμπιακό».

Για το αν υπάρχει πλέον το «πρέπει» από βαθμολογικής πλευράς για τον ΟΦΗ: «Δεν θεώρησα ποτέ ότι υπάρχει “πρέπει”. Εμείς ως ομάδα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πάντα διεκδικούμε το τρίποντο, γι’ αυτό παίζουμε, αυτό θέλουμε. Παίζουμε στην έδρα μας, έχουμε μάθει αρκετά από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, έχουμε βελτιωθεί και έχουμε πάρει παραστάσεις. Κυνηγάμε τέσσερις βαθμούς, θα κάνουμε τα πάντα για να τους πάρουμε και θέλουμε αύριο να κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Η συγκέντρωση είναι το παν και, αν είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορούμε πραγματικά να πάρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Για το αν η αναμέτρηση με την Άντερλεχτ είναι κομβική βαθμολογικά: «Δεν θεωρώ ότι είναι κομβικό ματς. Έχουμε να παίξουμε τέσσερα παιχνίδια, εντός και εκτός έδρας, και όλα μπορούν να γίνουν. Η Άντερλεχτ είναι μία ομάδα με ποιότητα, ταχύτητα, ταλέντο και δυνατούς παίκτες. Είναι δυνατή εντός έδρας και λιγότερο δυνατή εκτός, αυτό έχει δείξει. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και, με τη βοήθεια του κόσμου, να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το αν θέλει να προσθέσει κάποιο νέο αγωνιστικό στοιχείο στο παιχνίδι του ΟΦΗ: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε μία ομάδα με το δικό της στυλ και με αυτό πορευόμαστε. Πάντα υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να προσαρμόσουμε. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η τακτική παίζει ρόλο. Έχουμε δει την Άντερλεχτ. Αύριο το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ένα γεμάτο παιχνίδι, με συνέπεια, συγκέντρωση και, φυσικά, αυτοπεποίθηση».

Για την κατάσταση των Κόντρο και Κρίζμανιτς, αλλά και την εικόνα του ΟΦΗ απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Ο Κόντρο θέλει λίγο χρόνο, περίπου δέκα ημέρες. Σε ό,τι αφορά τον Κρίζμανιτς, είναι έτοιμος και θα είναι στις επιλογές μας από τον πάγκο. Θεωρώ ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό ήμασταν για αρκετό διάστημα καλοί, απέναντι στον πρώτο της βαθμολογίας και σε μία ομάδα που είναι πολύ καλή φέτος».