Σε ένα ακόμη σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη φορμαρισμένη Μίλαν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Λορέντζο Πιρόλα ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, στην ξεχωριστή σημασία που θα έχει ο αγώνας για εκείνον, καθώς και στην πορεία των «ροσονέρι» στην Serie A.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ιταλός στόπερ:

Για την υπόσχεσή του στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Υπόσχομαι ότι, όπως σε κάθε παιχνίδι, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δείξουμε το πάθος μας για τον σύλλογο. Θα παλέψουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αύριο θέλουμε να δείξουμε την ποιότητά μας και να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με τους τρεις βαθμούς».

Για το γεγονός ότι προέρχεται από τις ακαδημίες της Ίντερ και αν έχει ένα επιπλέον κίνητρο απέναντι στη Μίλαν: «Πέρασα τέσσερα πολύ σημαντικά χρόνια για εμένα στην Ίντερ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παίξω ξανά απέναντι στη Μίλαν. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμένα, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι βαθμοί. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Για το γεγονός ότι η Μίλαν έχει μεγαλύτερη ανάγκη τους βαθμούς σε σχέση με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι τόσο για τη Μίλαν όσο και για τον Ολυμπιακό. Η σημασία του είναι εξίσου μεγάλη και για τις δύο ομάδες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε στους 13 βαθμούς και να ελπίζουμε για το καλύτερο».

Για την πορεία του στον Ολυμπιακό και την επικινδυνότητα της Μίλαν: «Είμαι εδώ τρία χρόνια και η διαδρομή μου είναι πολύ καλή. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό, ανεξάρτητα και από το αποτέλεσμα του αγώνα. Η Μίλαν είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, ωστόσο, όπως και να έχει, θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε».

Για το τι περιμένει να δει από τη Μίλαν και πώς την αξιολογεί στο ιταλικό πρωτάθλημα: «Ο αγώνας θα είναι πολύ δύσκολος, θα υπάρχει υψηλό πρέσινγκ και δυνατές μονομαχίες. Παρ’ όλα αυτά, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Η Μίλαν, όπως και άλλες ομάδες, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα και όλα είναι ανοιχτά».