Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε για τη Μίλαν ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Φραντσέσκο Καμάρντα δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια των «ροσονέρι» στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο νεαρός Ιταλός επιθετικός δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον αστράγαλο. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός για το αυριανό ματς απέναντι στους Πειραιώτες, προσθέτοντας ακόμη μία απουσία στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Καμάρντα έρχεται να προστεθεί στους Μόντριτς και Πάβλοβιτς, οι οποίοι επίσης δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση. Την ίδια ώρα, αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Τομόρι, με τις πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή να μην είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Η επίσημη ανακοίνωση των επιλογών από τον Ρούμπεν Αμορίμ αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Όσον αφορά την παρουσία του Καμάρντα στη φετινή σεζόν, ο νεαρός φορ έχει καταγράψει έξι συμμετοχές με τη φανέλα της Μίλαν, τέσσερις στο πρωτάθλημα και δύο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις πέντε περιπτώσεις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ενώ μοναδική φορά που βρέθηκε στο αρχικό σχήμα ήταν στην αναμέτρηση με τη Ζάλτσμπουργκ.