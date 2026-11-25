Ο Ούρος Ράτσιτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Αχίλλειο τένοντα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παρουσία του στο εντός έδρας ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό την Κυριακή.

Ο Σέρβος μέσος παραμένει στην πατρίδα του, καθώς οι ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν δεν έχουν υποχωρήσει. Παρότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε αισιοδοξία από την πλευρά των ανθρώπων των «κιτρινόμαυρων» σχετικά με την κατάστασή του, τα νεότερα δεδομένα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να προλάβει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Παράλληλα, εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Ντέλε-Μπασίρου, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στη γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Με αυτά τα δεδομένα, ο Μιχάλης Γρηγορίου φαίνεται πως οδηγείται στη λύση του Γένσεν για τη θέση δίπλα στον Χόγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Από την άλλη πλευρά, αυξημένες είναι οι πιθανότητες επιστροφής του Κώστα Γαλανόπουλου στην αποστολή, έπειτα από την απουσία του στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ο τεχνικός του Άρη αναμένεται να αρχίσει τις δοκιμές του για την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Καντεβέρε να συγκεντρώνει πιθανότητες για να επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης.