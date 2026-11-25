Ο Πολ Τζορτζ έκανε τον Κισόν Τζορτζ να χάσει την ισορροπία του, κατακτώντας την πρώτη θέση στις κορυφαίες φάσεις της βραδιάς.

Μία εντυπωσιακή κίνηση του Πολ Τζορτζ βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 της βραδιάς στο NBA, με τον άσο να κάνει ένα απίθανο ankle breaker στον Κισόν Τζορτζ.

Το θέαμα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς το Top 10 περιλαμβάνει εντυπωσιακά καρφώματα, alley-oop συνεργασίες, τη no-look πάσα του Ίρβινγκ, αλλά και το crossover του Τρέι Γιανγκ, σε ένα βίντεο γεμάτο θεαματικές στιγμές από τον «μαγικό κόσμο» του NBA.