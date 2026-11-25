EuroLeague: «Μάχες» σε Ντουμπάι και Μαδρίτη - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
Κρίσιμες είναι οι αναμετρήσεις της Ντουμπάι με την Παρτιζάν και της Ρεάλ με την Ζάλγκιρις, στο δεύτερο… μισό της 14ης αγωνιστική της EuroLeague.
Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται το «συγκρότημα» του Δημήτρη Ιτούδη στην Sunel Arena στις 21:15.
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Από εκεί και πέρα, η αυλαία της δεύτερης ημέρας της αγωνιστικής θα ανοίξει στις 18:00, με την Ντουμπάι να υποδέχεται την Παρτίζαν, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις περσινές τους αναμετρήσεις στους τελικούς της ABA League.
Στις 21:30 η Μπασκόνια φιλοξενεί την Αναντολού Εφές, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες μετά από ένα σερί δέκα ηττών.
Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:45, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με τις δύο ομάδες να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της βραδιάς στην EuroLeague:
- 18:00: Ντουμπάι - Παρτίζαν (Novasports 4)
- 21:15: Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports Prime)
- 21:30: Μπασκόνια - Αναντολού Εφές (Novasports Start)
- 21:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις Κάουνας (Novasports 4)