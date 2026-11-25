Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται το «συγκρότημα» του Δημήτρη Ιτούδη στην Sunel Arena στις 21:15.

Από εκεί και πέρα, η αυλαία της δεύτερης ημέρας της αγωνιστικής θα ανοίξει στις 18:00, με την Ντουμπάι να υποδέχεται την Παρτίζαν, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις περσινές τους αναμετρήσεις στους τελικούς της ABA League.

Στις 21:30 η Μπασκόνια φιλοξενεί την Αναντολού Εφές, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες μετά από ένα σερί δέκα ηττών.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:45, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με τις δύο ομάδες να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της βραδιάς στην EuroLeague: