Εννέα αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (25/11) πρόγραμμα του Champions League, καθώς πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής, με το τοπίο στη διοργάνωση να αρχίζει σταδιακά να ξεκαθαρίζει.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 19:45, με δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα. Η Σλάβια Πράγας φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ στην Τσεχία, ενώ η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στο Αζερμπαϊτζάν για την αναμέτρηση με τη Σαμπάχ, στην οποία οι Καταλανοί έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις 22:00, όταν και θα διεξαχθούν οι υπόλοιπες επτά αναμετρήσεις της βραδιάς. Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Ρόμα σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια της αγωνιστικής, ενώ στο Μιλάνο η Ίντερ κοντράρεται με τη Στουτγκάρδη.

Στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στη Μαδρίτη η Ατλέτικο θα αντιμετωπίσει τη νορβηγική Βίκινγκ.

Την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ στο Βέλγιο, σε ένα ακόμη παιχνίδι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Από την πλευρά της, η Μπάγερν Μονάχου, έχοντας να διαχειριστεί αρκετές απουσίες και χωρίς τους Κέιν και Ολίσε, ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της βραδιάς:

19:45

Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ

Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα

22:00