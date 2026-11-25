Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη SUNEL Arena, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, ενόψει και της επικείμενης διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει από το ξεκίνημα της σεζόν, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-3. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ένα απόλυτα επιτυχημένο 2/2 στην προηγούμενη «διαβολοβδομάδα», καθώς αρχικά επικράτησαν της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο με 97-95 στην παράταση, έπειτα από ένα δραματικό παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια επιβλήθηκαν με χαρακτηριστική άνεση της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76 εντός έδρας.

Στα θετικά για τον Ολυμπιακό συγκαταλέγεται η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε το κάταγμα στο δάχτυλο του χεριού του και είναι ξανά διαθέσιμος, έχοντας απουσιάσει από τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια των Πειραιωτών. Εκτός παραμένει φυσικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο Ζαν Μοντέρο αναρρώνει από τον τραυματισμό του στον μηνίσκο.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική της κατάσταση, καθώς έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση, αυτή απέναντι στην ουραγό Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Στην προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε «πικρή» ήττα στη Γαλλία από την Παρί με 97-96, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από το τρίποντο του Ναντίρ Ιφί λίγο πριν από τη λήξη.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά της ζητήματα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη «διαβολοβδομάδα» λόγω τραυματισμού στη γάμπα, ενώ εκτός δράσης βρίσκεται ο Τάιλερ Ένις.

Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime.