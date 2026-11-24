Την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη διάθεσή του ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ περιμένει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ισραηλινή ομάδα την Τετάρτη (25/11, 21:15) στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της EuroLeague, με στόχο να προσθέσουν ακόμη μία νίκη στη συγκομιδή τους και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο περιθώριο της Media Day για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην κατάσταση του Σέρβου σέντερ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επιστροφή του.

Όπως εξήγησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνοφ έχει ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αναμένεται να συμμετάσχει για ένα διάστημα στην προπόνηση της ομάδας σε συνθήκες πέντε εναντίον πέντε. Έτσι, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο Νίκολα έκανε ατομικές προπονήσεις και σήμερα θα συμμετάσχει για λίγο στο 5 εναντίον 5. Είναι καλά».