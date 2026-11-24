Απόλυτη δικαίωση για την ομάδα του Παναθηναϊκού, μετά την τελευταία απόφαση του ΑΣΕΑΔ αναφορικά με την τιμωρία των "πράσινων", έπειτα τα όσα είχαν λάβει χώρα στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός είχε υπέβαλε άμεσα έφεση κατά της τιμωρίας του, με αποτέλεσμα οι τέσσερις αγωνιστικές να γίνουν τρεις και να αφαιρεθεί το -2 αλλά και οι 100.000 ευρώ πρόστιμο, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο το ΑΣΕΑΔ την "πράσινη" ΚΑΕ.

Κάτι που δικαιώνει απολύτως τους "πράσινους" οι οποίοι εξ αρχής είχαν ξεκαθαρίσει πως δε μπορούν να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης με τον Ολυμπιακό, μιας και από την πλευρά των "ερυθρόλευκων" είχαν ξεκινήσει τα πάντα.

Θυμίζουμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με αφαίρεση δύο βαθμών για άλλο περιστατικό που αφορούσε την απρόκλητη επίθεση του Τζόουνς στον Ναν. Μια επίθεση που τελικά κόστισε στον Ολυμπιακό δύο βαθμούς καθώς η ποινή κρίθηκε και από το ΑΣΕΑΔ αμετάκλητη.

Μετά και την απόφαηση του ΑΣΕΑΔ περί επιστροφής των δύο βαθμών στον Παναθηναϊκό αλλάζουν και τα δεδομένα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Μέχρι και πριν την γνωστοποίηση της απόφασης ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στην 4η θέση με ρεκόρ 7-1 και 13 βαθμούς και πλέον οι "πράσινοι" περνούν αυτομάτως στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς και βρίσκονται μόνο πίσω από τον ΠΑΟΚ που είναι η μοναδική αήττητη ομάδα με 8-0.