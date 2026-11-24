Τη Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (25/11, 21:15) ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση.

Ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day της ομάδας, αναλύοντας τα στοιχεία που θα πρέπει να παρουσιάσουν οι παίκτες του απέναντι στην ισραηλινή ομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχείριση του απαιτητικού προγράμματος, στην επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και στην αναζήτηση ενός γκαρντ για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Πρόκειται για μία ομάδα με εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο, η οποία παίζει άμυνα με προσαρμογές πάνω στους παίκτες. Εμείς πρέπει να έχουμε σωστές επιλογές στην επίθεση και καλή κυκλοφορία της μπάλας, ώστε να διατηρήσουμε τη ροή στο παιχνίδι μας. Στο αμυντικό κομμάτι, στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις επιθετικές τους δυνατότητες».

Για την πρώτη θέση στη βαθμολογία: «Δεν μπορείς να σκέφτεσαι τι θα συμβεί έναν μήνα αργότερα. Η δική μας προσέγγιση είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν έχουμε ως αυτοσκοπό την πρώτη θέση, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε το επόμενο ματς και να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στα playoffs. Προχωράμε ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Έχουμε παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο διαθέτουμε ένα ικανό ρόστερ και εμπιστευόμαστε τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Έχουμε τον χαρακτήρα για να παλεύουμε και να διεκδικούμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι».

Για το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα: «Κάθε παίκτης έχει τη δική του καθημερινότητα και τη ρουτίνα του, όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια και μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα. Νομίζω πως έχει περάσει ήδη ένας μήνας από την αναμέτρηση με τη Μακάμπι. Σε συνεργασία με τους ανθρώπους της ομάδας, προσπαθούμε να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα αποκατάστασης».

Για την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμος, καθώς βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο Νίκολα έχει κάνει ατομικές προπονήσεις και σήμερα θα συμμετάσχει για λίγο στο 5 εναντίον 5. Είναι καλά».

Για την αναζήτηση γκαρντ: «Οι επιλογές που προσφέρει αυτή τη στιγμή η αγορά είναι αρκετά περιορισμένες και εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Μετά την αποχώρηση του Κόντσαρ έχουμε μία λιγότερη μεταγραφή. Θα θέλαμε ο παίκτης που θα αποκτηθεί να βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό.

Νομίζω πως η συγκεκριμένη υπόθεση οδηγείται περισσότερο προς το να καθυστερήσει παρά προς το να ολοκληρωθεί άμεσα. Δεν είναι εύκολο να βρεις τον κατάλληλο παίκτη, καθώς οι καλές περιπτώσεις δεν αποχωρούν εύκολα από τις ομάδες τους.

Δεν έχουμε χρόνο ούτε για καφέ, ενώ ο κόσμος δεν προλαβαίνει να με ρωτήσει, αφού δεν χρησιμοποιώ ούτε τα social media».